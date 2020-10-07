Son dakika gündem: Akçakale'de koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Son dakika gündem: Akçakale'de koronavirüs tedbirleri denetlendi

07.10.2020 11:29
Son dakika gündem: Akçakale'de koronavirüs tedbirleri denetlendi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Akçakale Belediyesisi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında kurallara uymayan 3 iş yerini geçici süreliğine kapattı.

Akçakale Belediyesisi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında kurallara uymayan 3 iş yerini geçici süreliğine kapattı.

Salgınla mücadelesini sürdüren Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe genelinde salgına karşı mücadele kapsamında salgının oluşturduğu riski azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak, mesafe ve maske kuralını kontrol etmek amacıyla iş yerleri ve umuma açık yerlerde denetim yapılıyor.

Pazar yeri, çay bahçesi, kıraathane, iş yerleri ve caddelerde çok sayıda ekiple gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 3 kıraathaneye cezai işlem uygulandı. Ekipler, iş yerlerini 1 günlüğüne kapatarak mühürledi.

İlçede salgın denetimlerinin yanı sıra kaldırım işgali için de denetim yapan ekipler, esnafı işgale karşı uyardı.

Zabıta Müdürlüğü, Akçakale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Akçakale'de koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

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