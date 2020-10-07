Son dakika gündem: Akçakale'de koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Akçakale Belediyesisi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında kurallara uymayan 3 iş yerini geçici süreliğine kapattı.

Salgınla mücadelesini sürdüren Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe genelinde salgına karşı mücadele kapsamında salgının oluşturduğu riski azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak, mesafe ve maske kuralını kontrol etmek amacıyla iş yerleri ve umuma açık yerlerde denetim yapılıyor.

Pazar yeri, çay bahçesi, kıraathane, iş yerleri ve caddelerde çok sayıda ekiple gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 3 kıraathaneye cezai işlem uygulandı. Ekipler, iş yerlerini 1 günlüğüne kapatarak mühürledi.

İlçede salgın denetimlerinin yanı sıra kaldırım işgali için de denetim yapan ekipler, esnafı işgale karşı uyardı.