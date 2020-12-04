Son dakika gündem: Akçakoca'ya estetik görünüm kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Akçakoca'ya estetik görünüm kazandırılıyor

04.12.2020 20:12
Son dakika gündem: Akçakoca'ya estetik görünüm kazandırılıyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Akçakoca'yı modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek adına Akçakoca Belediyesi ekipleri ilçe genelinde peyzaj çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Akçakoca'yı modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek adına Akçakoca Belediyesi ekipleri ilçe genelinde peyzaj çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kenti estetik bir görünüme kavuşturmak adına Akçakoca Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdüren ekipler tarafından Atatürk Caddesi üzerinde desenli taş uygulaması yapılırken, çevre düzenleme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Yapımı devam eden yol yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları önümüzdeki günlerde sona erecek.

Akçakoca'yı peyzaj alanında marka bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Peyzaj çalışmalarımız ile kentimize görsel bir estetik kazandırıyoruz" dedi.

Başkan Yanmaz çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri İnşaat Mühendisi Çağatay Emek ve Park ve Bahçeler birimi sorumlusu Şenol Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE

Son dakika gündem: Akçakoca'ya estetik görünüm kazandırılıyor

Atatürk Caddesi, Osmaniye, Akçakoca, Estetik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Akçakoca'ya estetik görünüm kazandırılıyor - Son Dakika


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