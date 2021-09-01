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Son dakika gündem: Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

01.09.2021 15:47
Son dakika gündem: Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Son dakika haberine göre Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Ömer Aksoy (27) idaresindeki 77 ABE 007 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle aracın iki tekeri metrelerce uzağa fırladı, araçtaki yufka, ekmek ve kışlık yiyecekler etrafa saçıldı.

Kazada araçta bulunan Nagihan Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Aksoy ile araçta bulunan eşi Yasemen (25), yeğenleri Hümeyra Ayşe (1) ve Fatih Aksoy (5) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Aksoy'un durumunun ağır olduğu, ailenin memleketleri Nevşehir'den Yalova'ya gittiği öğrenildi.

Ömer Aksoy, Nevşehir, Aksaray, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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