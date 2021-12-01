Son dakika gündem: Aksaray'da kamyonun çaptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Aksaray'da kamyonun çaptığı yaya hayatını kaybetti
01.12.2021 11:01
Edinilen son dakika gelişmesine göre Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Mustafa S. (42) idaresindeki 34 KV 5224 plakalı kargo kamyonu, Tacin Mahallesi 1869. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Arife Demir'e (57) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.
Kaza yerine gelen Demir'in yakınları fenalaştı.
Kamyon sürücüsü Mustafa S. gözaltına alındı.
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