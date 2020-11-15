Son dakika gündem: Aksaray'da kaza: 4 yaralı - Son Dakika

AKSARAY'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolu Ihlara kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Aksaray'a iş görüşmesine gelen Uğur Şahin (38) yönetimindeki 06 KP 698 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Alanya'dan Kapadokya'ya giden Suriye uyruklu Erdal Bayram (29) yönetimindeki 07 ALY 850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Uğur Şahin ve yanındaki Abdil Aziz Karataş (25) ile otomobil sürücüsü Erdal Bayram ve yanındaki Rus uyruklu Darya Martemyanova (29) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Uğur Şahin, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Abdil Aziz Karataş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.