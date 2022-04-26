Son dakika gündem: Aksaray'da marketten televizyon çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Aksaray'da marketten televizyon çalan şüpheli tutuklandı

26.04.2022 13:29
Son dakika gündem: Aksaray'da marketten televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Aksaray'da bir marketten televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da bir marketten televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küçük Bölcek ve Taşpazar mahallelerindeki marketlerden televizyon hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Paşacık Mahallesi'nde, R.G. (25) saklandığı çatı katında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, maskeli bir kişinin, elindeki televizyonla marketin giriş kapısından çıkarak kaçması yer alıyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aksaray'da marketten televizyon çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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