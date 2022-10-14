Aksaray'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Rüstem İ. (59) idaresindeki 68 RA 417 plakalı minibüs, Demirci beldesi girişinde Ahmet Olgun'un (51) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Olgun, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Aksaray'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika