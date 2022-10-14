Kazada yaralanan Olgun, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Ahmet Olgun, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Aksaray'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.