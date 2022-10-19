Son dakika gündem: Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz - Son Dakika
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Son dakika gündem: Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz

19.10.2022 13:02
Son dakika gündem: Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz

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- Ankara
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz - Son Dakika
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