Son dakika gündem: Alaattin Gülerce: "Sonuna kadar savaşacağız, bırakmayacağız" - Son Dakika
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Son dakika gündem: Alaattin Gülerce: "Sonuna kadar savaşacağız, bırakmayacağız"

27.02.2022 19:17
Son dakika gündem: Alaattin Gülerce: "Sonuna kadar savaşacağız, bırakmayacağız"

Son dakika haberlerine göre Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi bir şekilde hazırlanıp Hatay'a geldiklerini ancak ilk 45 dakika istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi bir şekilde hazırlanıp Hatay'a geldiklerini ancak ilk 45 dakika istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 5-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gülerce bireysel hatalarla ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştüklerini belirterek, "Camia olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Bu zor dönemde iyi bir şekilde hazırlanıp Hatay'a gelmiştik. İlk 45 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık bireysel hatalarla 3-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda sistemli oyuncu değişiklikleriyle oyuna biraz ortak olduk. Skoru 3-2'ye getirdiğimiz zaman beraberliği yakalayacak pozisyonlarda ürettik ama istediğimiz sonucu alamadık üzgünüz matematiksel olarak devam eden her şeyde sonuna kadar savaşacağız bırakmayacağız. Bu haftayı bırakıp bu maçı bırakıp önümüzdeki Adana Demirspor maçına yoğunlaşıp dediğim gibi matematiksel olarak devam ettiği sürece savaşmamıza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta eksik olan arkadaşlarımızda içimize katıldığı zaman daha iyi bir Malatyaspor seyrettireceğiz, üzgünüz" dedi.

(Gökhan Aklan - Adem Karagöz/İHA)

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Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Hatayspor, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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