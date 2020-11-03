Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3) - Son Dakika

Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)

03.11.2020 14:16
Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3), System.String[]

Son dakika haberler... SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMASahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesinin batmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesinin batmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"03 Kasım 2020 tarihinde saat 11.10'da, Antalya ili Alanya ilçesi Fosforlu Mağarası civarında bir gezi teknesinin battığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye derhal 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirilmiş, ilk etapta kayalıklara çıkan 32 şahıs ve 5 tekne mürettebatı olmak üzere toplam 37 şahıs kurtarılarak Alanya Balıkçı Barınağı'nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmiş, batan teknede bulunan 1 şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır."Teknenin battığı bölgede, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Tekne parçalarının etrafa saçıldığı, dalgıçların çalışma yaptığı görüldü.

Kadir ÖZEN/ANTALYA,


Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)
Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)
Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)
Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)
Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)
Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)
Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, turist, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3) - Son Dakika


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