Son dakika gündem: Alaşehir'de Kovid-19'a yönelik yeni önlemler alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Alaşehir'de Kovid-19'a yönelik yeni önlemler alındı

09.11.2020 17:05
Son dakika gündem: Alaşehir'de Kovid-19'a yönelik yeni önlemler alındı, System.String[]

Son dakika haberleri... Alaşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Alaşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Abdullah Uçgun başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki vaka artışı nedeniyle insanların toplu olarak bulunduğu iş yerlerinin kapatılması kararlaştırdı. İşletmelerin paket servisi ile hizmet vermesine ise izin verildi.

Aynı mahallede sünnet, nikah, düğün, doğum günü, taziye ve mevlit gibi etkinliklerin de mahalle meydanı, ev ortamı gibi yerlerde yapılması 24 Kasım'a kadar yasaklandı.

Abdullah Uçgun, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Alaşehir'de Kovid-19'a yönelik yeni önlemler alındı - Son Dakika


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