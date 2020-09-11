Son Dakika: Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen D.Ç (25) ve B.D'yi (43) takibe aldı. 2 kişinin aynı adreste olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Ekipler, dün akşam saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan adrese baskın yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda, çuval içinde saklanmış halde 10 bin 600 gram esrar maddesi eli geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç ve B.D çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.