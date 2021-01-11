Son dakika gündem: Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi
11.01.2021 13:27
Edinilen son dakika gelişmesine göre Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.
Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi olan Ümitcan Uygun, hafta sonu sosyal medyada 'uyuşturucu içtiği' yönündeki görüntülerin düşmesinden sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından babası ile birlikte aynı gün gözaltına alındı.
Burada ifadesi alınan ve hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak - uyuşturucu kullanmak ve özendirmek" suçlarından işlem yapılan Uygun, adliyeye sevk edildi. Uygun'un babasının ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - ANKARA
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