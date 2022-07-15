Bugün saat 17.30 sıralarında Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk ve maki alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Aliağa'da makilik yangını - Son Dakika

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