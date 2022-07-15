Aliağa'da makilik yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa'da makilik yangını

15.07.2022 18:07

İZMİR'in Aliağa ilçesinde maki ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde maki ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Bugün saat 17.30 sıralarında Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk ve maki alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor.


YORUMLAR
500
Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI; 7 GÖZALTI ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI; 7 GÖZALTI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağa'da makilik yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
17:28 Yaz aylarında ortalığa saçılan yılanlara dikkat! Çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk öldü
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetledi! Göndermede bulundu
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 18:37:31. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa'da makilik yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement