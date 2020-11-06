Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

06.11.2020 17:57
Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, aynı yöne giden traktöre çarptı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, aynı yöne giden traktöre çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunda meydana geldi. Göksun yönüne giden Sabahattin Kuru (41) yönetimindeki 46 DB 539 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ramazan Gedikli'nin kullandığı 46 EA 129 plakalı traktöre çaptı. Kazada, Sabahattin Kuru ile yanındaki Yusuf Bolat (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Afşin ve Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Bolat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan kontrollerde Sabahattin Kuru'nun 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi.


Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet, Elbistan, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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