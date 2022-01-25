Son dakika gündem: Almanya'da AfD, Otte'yi cumhurbaşkanı adayı gösterdi - Son Dakika

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Üyesi Max Otte'yi 13 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterdi.

AfD Genel Başkan Yardımcısı Stephan Brander, partisinin, Değerler Birliği Başkanı Max Otte'yi cumhurbaşkanlığı için aday göstermekten yana olduğunu belirterek, "Partinin yönetim kurulu ile eyalet parti teşkilatları arasında yapılan toplantıda net bir sonuç çıktı." dedi.

Brander, böylelikle cumhurbaşkanlığı adaylığı için kamuoyunda iyi bir itibara sahip bir politikacıyı bulduklarını kaydetti.

Otte de ülke basınına yaptığı açıklamada, AfD'nin cumhurbaşkanı adayı teklifini memnuniyetle kabul edeceğini belirterek, "Bu öneriyi büyük bir onur olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı görevine parti politikası açısından bakmamak gerektiğini ifade eden Otte, adaylığında sosyal konuların yanı sıra temel ve vatandaşlık haklarını öne çıkaracağını dile getirdi.

CDU ise Otte'nin AfD'nin aday olma teklifini kabul etmesine tepki gösterdi.

CDU yönetiminden yapılan açıklamada, AfD'den cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişinin CDU'nun değerlerini ihlal ettiği ve partide yeri olmadığı bildirildi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu Başkanı Ralpf Brinkhaus da parti yönetiminin açıklamasını desteklediğini belirtti.

CDU/CSU'nun cumhurbaşkanı adayının şu an bu görevde bulunan Frank- Walter Steinmeier olduğunu ifade eden Brinkhaus, "Kim bizim adayımıza karşı aday olursa partide yeri yoktur. Bu, bu kadar kolaydır." değerlendirmesinde bulundu.

CDU Köln Eyalet Teşkilatı da Otte'nin partiden ihraç edilmesi için sürecin başlatılacağını duyurdu.

1991'den beri CDU üyesi olan Otte, 7 aydan beri Değerler Birliği'nin başkanlığını yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olduğunu daha önce açıklayan mevcut Cumhurbaşkanı Steinmeier'e CDU/CSU'nun yanı sıra hükümette bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) de destek veriyor.