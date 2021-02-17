Son dakika gündem: Almanya'da bir süpermarket zincirinin genel merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Neckersulm kentinde bulunan Lidl marketler zincirinin genel merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yaptığı açıklamada, 3 kişinin yaralandığı patlamada içeride bulunan 100 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, patlama, posta yoluyla gönderilen bir paketin çalışan tarafından açılmasıyla meydana geldi.

Patlamanın ardından güvenlik kordonuna alınan binada bomba imha uzmanları özel eğitimli köpeklerle bomba araması yaptı.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edilirken, sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.