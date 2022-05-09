Son dakika gündem: Alparslan Kuytul tutuklandı (2) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Alparslan Kuytul tutuklandı (2)

09.05.2022 17:03
Son dakika gündem: Alparslan Kuytul tutuklandı (2)

Son dakika haberine göre TUTUKLANDIAdana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliğini de yapan iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlamasıyla...

TUTUKLANDI

Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliğini de yapan iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Alparslan Kuytul tutuklandı.Bu arada, Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sayısı Alparslan Kuytul'la birlikte 8'e yükseldi.


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Emniyet Müdürlüğü, Alparslan Kuytul, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Alparslan Kuytul tutuklandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Alparslan Kuytul tutuklandı (2) - Son Dakika
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