Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 28 ölü, 11 yaralı (25) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 28 ölü, 11 yaralı (25)

15.10.2022 08:18
Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 28 ölü, 11 yaralı (25)

Son dakika haber: TTK'DAN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMATürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra'daki maden faciasına ilişkin 'Sayıştay raporu' iddialarıyla ilgili, "Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir.

TTK'DAN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra'daki maden faciasına ilişkin 'Sayıştay raporu' iddialarıyla ilgili, "Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir" açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu bu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildi. Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

Yapılan açıklamanın devamında, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermekte olduğu bildirilerek, "Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan sayın İbrahim Özkarcı atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir. TTK Amasra Müessesesinde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Sayıştay, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 28 ölü, 11 yaralı (25) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 28 ölü, 11 yaralı (25) - Son Dakika
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