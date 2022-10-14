Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6)

14.10.2022 21:00
Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6)

Son dakika gündem haberi... AFAD: TRAFO KAYNAKLI PATLAMAAFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amasra'daki maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu açıkladı.

AFAD: TRAFO KAYNAKLI PATLAMA

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amasra'daki maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada; polis, jandarma, sağlık ve TTK Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilerek, şu paylaşımda bulunuldu: "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya'dan birer mobil koordinasyon TIR'ı yönlendirilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir'den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Kütahya ve Zonguldak'tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir. Kızılay'dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir."


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Kaynak: DHA

Amasra, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6) - Son Dakika
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