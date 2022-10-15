Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay ekipleri de hastane önünde bekleyen ailelere psikososyal destek veriyor.

Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor - Son Dakika

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