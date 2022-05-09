Son dakika gündem: Amasya'da dere kenarında bulunan cesetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Amasya'da Ömer S'nin dere kenarında cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, amcasının oğlu Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındı.

Yeşildere köyünde köprüden geçen vatandaşlar, su kenarında ceset olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada cesedin, Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer S'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ömer S'nin amcasının oğlu İ.S'yi Turhal'da gözaltına aldı.

Bu arada Ömer S'nin araç ile Yeşildere köyüne götürüldüğü iddia edildi.

Ömer S'nin cenazesi Turhal ilçesinde toprağa verildi.