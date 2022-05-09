Son dakika gündem: Amasya'da dere kenarında bulunan cesetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Amasya'da dere kenarında bulunan cesetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

09.05.2022 23:34
Son dakika gündem: Amasya'da dere kenarında bulunan cesetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Amasya'da Ömer S'nin dere kenarında cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, amcasının oğlu Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındı.

Amasya'da Ömer S'nin dere kenarında cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, amcasının oğlu Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındı.

Yeşildere köyünde köprüden geçen vatandaşlar, su kenarında ceset olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada cesedin, Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer S'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ömer S'nin amcasının oğlu İ.S'yi Turhal'da gözaltına aldı.

Bu arada Ömer S'nin araç ile Yeşildere köyüne götürüldüğü iddia edildi.

Ömer S'nin cenazesi Turhal ilçesinde toprağa verildi.

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Yeşildere, Turhal, Amasya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Amasya'da dere kenarında bulunan cesetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Amasya'da dere kenarında bulunan cesetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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