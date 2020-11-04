Son dakika gündem: Amasya'da kavga ihbarına giden polis uyuşturucu buldu - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar serbest bırakıldı.

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