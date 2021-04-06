Son dakika gündem: Amasya'da kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz

Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini öğrenciler çiçekle karşıladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini öğrenciler çiçekle karşıladı. Cumhuriyet İlkokulunda öğrenciler arasında kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan polis ekipleri, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden polisler hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler, sürprizden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

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