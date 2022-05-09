Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi

09.05.2022 15:25
Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi

Son dakika haberler: Amasya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ile kızının cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ile kızının cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde dün, minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Dürdane Argun ile kızı Hatice Kiraz'ın cenazeleri, Korgan ilçesine getirildi.

Anne ile kızının cenazesi, Karakışla Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Düzyazı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Argun ve Kiraz'ın ailelerinin yanı sıra Korgan Kaymakam Vekili Emrah Akduman, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AK Parti Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak ile vatandaşlar katıldı.

Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı 55 KY 443 plakalı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki 34 ECN 487 plakalı pikaba arkadan çarpmıştı. Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetmiş, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralanmıştı.

Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi
Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi

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Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Amasya, Korgan, Kiraz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika


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