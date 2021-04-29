KORONAVİRÜS HASTASI, AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ - Son Dakika

DÜZCE'de, koronavirüs tedavisi gören Nursel Duman (43), durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs tedavisi gören Nursel Duman, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Düzce Üniversitesi stadına inen helikopter, Nursal Duman'ı alarak Ankara'ya götürmek üzere havalandı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, "Sağlık Bakanlığımız 7/24 acil sağlık hizmetlerinde her türlü ulaşım aracıyla ülkemizde yaşayan herkese bu hizmetleri sunuyor. İnşallah bu hastamızda Ankara Şehir Hastanesi'ne şifa bulmak için ulaştırılacak. Hastamız 43 yaşında. Koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu ve yaşam destek ünitesine bağlı. Bu kapsamda ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'yle görüşülüp organize edildi" dedi.