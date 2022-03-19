Son dakika gündem: Amcasıyla tartışanı tabancayla öldürdü - Son Dakika

DÜZCE'de, Güven G. kahvehanede amcasıyla tartışan Murat Uyar'ı (46) tabancayla ateş ederek başından vurup öldürdü.

Olay, dün gece Gümüşova ilçe merkezindeki kahvehanede meydana geldi. Gümüşova eski Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet G. ve Murat Uyar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya Muhammet G.'nin yeğeni Güven G. de dahil oldu. Güven G. belinden çıkardığı tabancayla Murat Uyar'ı başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Muhammet G. gözaltına alındı, yeğeni Güven G. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.