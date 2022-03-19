Son dakika gündem: Amcasıyla tartışanı tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Amcasıyla tartışanı tabancayla öldürdü

19.03.2022 17:01
Son dakika gündem: Amcasıyla tartışanı tabancayla öldürdü

Son dakika haberleri: DÜZCE'de, Güven G. kahvehanede amcasıyla tartışan Murat Uyar'ı (46) tabancayla ateş ederek başından vurup öldürdü.

DÜZCE'de, Güven G. kahvehanede amcasıyla tartışan Murat Uyar'ı (46) tabancayla ateş ederek başından vurup öldürdü.

Olay, dün gece Gümüşova ilçe merkezindeki kahvehanede meydana geldi. Gümüşova eski Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet G. ve Murat Uyar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya Muhammet G.'nin yeğeni Güven G. de dahil oldu. Güven G. belinden çıkardığı tabancayla Murat Uyar'ı başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Muhammet G. gözaltına alındı, yeğeni Güven G. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika gündem: Amcasıyla tartışanı tabancayla öldürdü
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Murat Uyar, Gümüşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Amcasıyla tartışanı tabancayla öldürdü - Son Dakika


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