Son dakika gündem: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: "PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu'ya saldırıyor' - Son Dakika

Son dakika gündem: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: "PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu'ya saldırıyor'

04.01.2021 19:31
Son dakika gündem: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen:

Son dakika haberleri... Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2806 rakımlı Balbuka Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle beraber olmasının PKK sevici gazetecileri kudurttuğunu söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2806 rakımlı Balbuka Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle beraber olmasının PKK sevici gazetecileri kudurttuğunu söyledi.

Sözen, İçişleri Bakanı Soylu'nun yılbaşı gecesini Van'da Balbuke Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde askerlerle geçirmesinin PKK sevici gazetecileri rahatsız ettiğini ifade etti. Sözen, "Yılbaşı gecesi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve beraberindekilerin yılbaşı gecesini Van'da 2806 rakımda Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde kahraman askerlerimizle geçirmesi ve kalekolda askerimizle bağdaş kurarak yemek yemesi başta Yılmaz Özdil olmak üzere birçok PKK sevicisi sözde gazetecileri kudurtmuş olmalı ki bakanımıza saldırıyorlar. Bu sözde gazetecilerin fırsatını buldukça Bakanımız Süleyman Soylu'ya saldırmalarının sebebi nedir? Çünkü bakanımızın askerimizle bağdaş kurup yemek yiyip çay içtiği Belbuka Tepe'de, Gabar'da, Cudi'de, Herekol'da birkaç yıl öncesine kadar PKK'lılar bu sözde gazetecilerle bağdaş kurup keyif çatıyorlardı. Vatandaştan çaldıkları hayvanların etleriyle yaptıkları ızgara ve kavurmaları midelerine tıkıyorlardı. Kandil'de PKK'nın sözde liderlerini ziyaret edip karşılıklı birbirlerine övgüler yağdırıp sözde kuracakları PKK devletinin hayalini kuruyorlardı. Sözde PKK elebaşları çocuk yaştaki kızlarla keyif çatıyorlardı. Buraları ziyaret eden bu sözde gazeteciler dönüşlerinde ceplerine sıkıştırılmış birkaç bin ABD dolarının verdiği keyifle işgal ettikleri gazete köşelerinde teröristlere mehdiyeler diziyorlardı. Şimdi buraları ziyaret edememenin, teröristlerle hasret giderememenin, haram kavurmaları yiyememenin, bol oksijenli ortamlarda kahve yudumlayamamanın ve PKK'nın dolarlarına konamamanın kudurmuşluğunu yaşıyorlar. Peki bu sözde gazetecileri kudurtan sadece bunlar mı, elbette ki hayır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun terör örgütlerine vurduğu darbelerle teröristlerin uykularını kaçırtması, çok sevdikleri PKK'ya katılımın olmaması, PKK'ya tarihin en ağır darbelerinin vurulup bitirilme noktasına getirilmesi, PKK yöneticilerinin 4-5 saatten fazla aynı yerde yaşayamamanın verdiği korkuyla yaşamaları ve sürekli yer değiştirmeleri, kaçacak delik aramaları, PKK'nın hakimiyet sürdüğü bütün alanların kritik üs bölgelerinin silahlı kuvvetlerimizin eline geçmesi, bir zamanlar PKK'nın saldırılarında 20-30 askerimizin şehit olduğu derme çatma karakollardan tüm hayat fonksiyonlarının olduğu kale kollarının yapılması, İHA ve SİHA'ların terör örgütlerine vurduğu darbeler, PKK'nın uyuşturucu, kara para trafiği ve kaçakçılık ile elde ettiği gelirlerinin kesilmesi, Avrupa ülkelerinin PKK'ya yaptığı yardımların çoğunun engellenmesi ve bu para trafiğinin kesilmesi, halka hizmet etmesi gereken HDP belediyelerine kayyım atanması ile birlikte PKK'ya sağladıkları eleman, para ve lojistik desteğin kesilmesi, bölge halkının PKK'dan desteğini kesmesi, PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'li yöneticilerin yargılanıp cezaevlerine konulması, PKK-FETÖ işbirliğinin tespit edilerek her iki örgütün devletimizin kurumlarının içine sızmış elemanlarının büyük ölçüde temizlenmesi, devletimizin bölgede ciddi yatırımlar yaparak PKK ve HDP'nin suistimal ettiği boşlukları ortadan kaldırması. Bu ve buna benzer sebepler PKK'yı ve HDP'yi bitirme noktasına getirdiğinden bu sözde PKK sevici gazetecileri kudurma noktasına getirmiştir. Bu PKK sevicilerine tavsiyemiz FETÖ'cü sözde gazetecilerin yaptığı gibi bu ülkeden biran önce pılınızı pırtınızı toplayın ve gidin. Çok sevdiğiniz Fransa'ya, Almanya'ya, ABD'ye gidip çok özlediğiniz FETÖ'cü arkadaşlarınıza kavuşup hasret giderin. Çünkü bu ülkede artık sizlere, sizin yalanlarınıza inanacak kimse kalmadı. Artık yalanlarınız bu ülkede para etmiyor. Ülkemizde kaldığınız müddetçe PKK'nın ve FETÖ'nün bitmesi, erimesi sizi çok üzecektir. İnşallah sevicisi ve yardakçısı olduğunuz PKK bitecek, sizlerde gün geçtikçe daha çok üzülecek ve daha da kuduracaksınız" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika gündem: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu'ya saldırıyor'

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: 'PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu'ya saldırıyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Cumhurbaşkanımı Erdoğan talimat verdi: SMA hastası çocuklar için tedavi onaylanırsa her türlü imkan sağlanacak Golcü futbolcu coştu! Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında farkı 2'ye çıkardı Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek
Hakemin kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti: Kötü niyetlisiniz Hakemin kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti: Kötü niyetlisiniz         
19:37
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti         
19:23
Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu         
18:31
Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu         
18:11
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son bir haftada vaka sayısı 5 kat arttı Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son bir haftada vaka sayısı 5 kat arttı         
17:54
İki aracın çarpıştığı kazaya tanık olan annenin çocuğunu kucağına alarak panikle kaçması kameraya yansıdı İki aracın çarpıştığı kazaya tanık olan annenin çocuğunu kucağına alarak panikle kaçması kameraya yansıdı         
17:42
Turistik tatil sitesinde iğrenç olay! Yönetim kurulu başkanı, muhasebeciyi taciz etti Turistik tatil sitesinde iğrenç olay! Yönetim kurulu başkanı, muhasebeciyi taciz etti         
16:57
Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı         
15:47
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 19:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: "PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu'ya saldırıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei