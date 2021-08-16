Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 3 tır ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çaydurt mevkisinde, çalışma nedeniyle daralan yolda, İstanbul yönüne giden üç tır ile iki hafif ticari araç çarpıştı.

Tır sürücülerinden Yaşar Çaylak ile İsmail Şanlı araçları içinde sıkıştı. Kazaya karışan İdris Temiz idaresindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şermin Temiz, Defne Temiz, Hazal Temiz ve Kuzey Temiz yaralandı.

Tır sürücüleri olay yerine gelen Bolu, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerlerden çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada tırlardan birisinde yüklü olan soğanlar da otoyola saçıldı. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan İstanbul yönüne kapanan otoyol, temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.