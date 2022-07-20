Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

20.07.2022 20:25

Edinilen son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Çayırova kesimindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Çayırova kesimindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım bir süre aksadı.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar gişeleri mevkisinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta, bir süre araç kuyrukları oluştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika

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