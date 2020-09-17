Son dakika gündem: Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu için ihlal kararı verdi - Son Dakika

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Karar üzerine Berberoğlu yeniden yargılanacak.

AYM Genel Kurulu, bugünkü toplantısında, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu görüştü. Berberoğlu bireysel başvurusunda, 'dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği' öne sürdü.

Genel Kurul, Berberoğlu'nun Anayasal güvence altındaki seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Yargıtay 'a gönderilecek. Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılarak, Resmi Gazete'de yayımlanacak.MİLLETVEKİLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜEnis Berberoğlu'nun aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, 2018 yılında, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Berberoğlu, Yargıtay kararıyla milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulduğu için salıverilmişti. Kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran'da okunmuş, CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.