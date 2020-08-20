Son dakika gündem: Anız ateşi kontrolden çıktı; 2 traktör, kamyonet ve ağaçlar yandı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, anız yaktığı öne sürülen Yaşar Teke'nin tarlasında, alevler kontrolden çıktı. Teke'nin tarlada bulunan 2 traktörü, kamyoneti ve zeytin ile nar ağaçları zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Muratlı Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Yaşar Teke, tarlasında kalan mısır anızlarını yakmak istedi. Tarladaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkıp, büyüdü. Teke'nin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yayılmadan söndürdü. Yangında 2 traktör, 1 kamyonet ile tarım aletleri kullanılamaz hale gelirken, yol kenarında bulunan elektrik direkleri ve meyve ağaçları da zarar gördü.Öte yandan, tarlada çıkan yangın akıllara Tarsus Kaymakamlığı'nın anız yakılmaması için yaptığı uyarıları getirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.