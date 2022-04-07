Son dakika gündem: ANIZ ATEŞİ ODUNLUK VE SERAYA SIÇRADI - Son Dakika

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BOLU'da, anız için yakılan ateşin odunluk ve seraya sıçraması sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu geçici sığınmacı ailenin kaldığı 2 katlı evin bahçesinde anızların imhası için yakılan ateş, sera ve odunluğa sıçradı. Yangını fark eden aile, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin çalışması sonucu eve sıçramadan söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilen bir kişiye olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekibi müdahale etti. Yangında odunluk ve sera kullanılamaz hale geldi, meyve ağaçlarında hasar oluştu.