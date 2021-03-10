Son dakika gündem: ANKARA Bakan Selçuk, özel çocuklar için üretilen materyallerin dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: ANKARA Bakan Selçuk, özel çocuklar için üretilen materyallerin dağıtım törenine katıldı
10.03.2021 13:53
Son dakika haber: Bakan Selçuk, özel çocuklar için üretilen materyallerin dağıtım törenine katıldıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için Ders Aletleri Yapım Merkezi ve Anadolu Meslek liseleri tarafından üretimi tamamlanan 1500 materyal setinin dağıtım törenine katıldı.
Bakan Selçuk, özel çocuklar için üretilen materyallerin dağıtım törenine katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için Ders Aletleri Yapım Merkezi ve Anadolu Meslek liseleri tarafından üretimi tamamlanan 1500 materyal setinin dağıtım törenine katıldı. Selçuk, "021 yılında üretimi tamamlanan 1500 materyal seti 1500 okulumuza gönderilecek. Materyal üretim çalışmalarıyla hedefimiz özel gereksinimli öğrencilerimiz için okullarımızı dünya standartlarımızla donatmak. Böylece potansiyelimizi en yüksek seviyeye çıkarmayı da amaçlıyoruz" dedi.
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