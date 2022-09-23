Ankara haberi! Ankara'da, 2 milyon liralık kaçak tütün ve ticari eşya operasyonu - Son Dakika
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Ankara haberi! Ankara'da, 2 milyon liralık kaçak tütün ve ticari eşya operasyonu

23.09.2022 11:37

Ankara haber: ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, depo olarak kullanılan iş yerine operasyonda; kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen 2 milyon 216 bin TL değerinde 1 ton 875 kilo kaçak tütün, 110 bin boş makaron, 60 robot süpürge ele geçirildi.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, depo olarak kullanılan iş yerine operasyonda; kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen 2 milyon 216 bin TL değerinde 1 ton 875 kilo kaçak tütün, 110 bin boş makaron, 60 robot süpürge ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki iş yerinin, kaçak sigara üretiminde depo olarak kullanıldığı bilgisine ulaşıldı. Adres, uzun süre gözlem altında tutuldu ardından iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen toplam 2 milyon 216 bin TL değerinde 1 ton 875 kilo kaçak tütün, 110 bin boş makaron ve 60 robot süpürge ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyulurken, soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi! Ankara'da, 2 milyon liralık kaçak tütün ve ticari eşya operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi! Ankara'da, 2 milyon liralık kaçak tütün ve ticari eşya operasyonu - Son Dakika
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