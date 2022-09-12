Son dakika gündem: Ankara'da 3 katlı atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ankara'da 3 katlı atık kağıt deposunda yangın

12.09.2022 10:14

Edinilen son dakika haberine göre ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, atık kağıt ve kartonların toplandığı 3 katlı depoda çıkan yangın, ekiplerin çabasıyla söndürüldü.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, atık kağıt ve kartonların toplandığı 3 katlı depoda çıkan yangın, ekiplerin çabasıyla söndürüldü. Zübeyde Hanım Mahallesi Sayman Sokak'ta geri dönüşüm için kağıt, karton ve diğer eşyaların toplandığı 3 katlı depoda, saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kağıtları tutuşturup binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına çevredekiler de bahçe hortumlarıyla yardım etti. Yaralanan kimsenin bulunmadığı olayda, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Altındağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara'da 3 katlı atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ankara'da 3 katlı atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika
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