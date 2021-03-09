Ankara'da 3 kişinin canını alan şüpheli şahıs tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 3 kişinin canını alan şüpheli şahıs tutuklandı

09.03.2021 14:00
Ankara'da 3 kişinin canını alan şüpheli şahıs tutuklandı, System.String[]

Ankara'da yaşanan son dakika gelişmelerinde şahıs Umut A iki silahlı saldırı olayından aranıyordu. 3 kişinin canını alan şüpheli şahıs saklandığı yerde yakalanıp tutuklandı.

ANKARA'da toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı kavga olayı ile ilgili aranan Umut A., saklandığı evde polis operasyonu ile gözaltına alınıp, tutuklandı.

Mamak ilçesinde geçen yıl 3 Kasım'da meydana gelen ilk olayda Aykut Danacı, Abdülkadir Denek ve Ahmet Şeyhoğlu ile husumetli oldukları öğrenilen grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sonrası Danacı, Denek ve Şeyhoğlu, otomobille kaçmaya çalıştı. Diğer gruptakiler ise, takip ettikleri otomobile silahla ateş etti. Kontrolden çıkan Danacı'nın kullandığı otomobil takla attı. Gruptakiler, takla atan otomobile ateş etmeye devam etti. Aykut Danacı hayatını kaybederken, Abdulkadir Denek ile Ahmet Şeyhoğlu, yaralandı. Altındağ ilçesinde geçen yıl 16 Aralık'ta meydana gelen ikinci olayda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ise 'Dalin' lakaplı İsmail Altun ile Suriye Uyruklu Abdülhai Alkouda hayatını kaybetti, seken kurşunların isabet ettiği kafede çalışan İlhan Tür ise yaralandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki olaya karışan şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ü.L, H.L, E.Ç, S.Ç. ve Umut A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Pursaklar ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, Umut A. kaçtı. Sorgularında suçlarını kabul eden 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.SAKLANDIĞI EVDE GÖZALTINA ALINDI

Polis, firari Umut A'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umut A.'yı saklandığı evde gözaltına aldı. Uyuşturucu suçlarından da aranması olduğu belirlenen Umut A'nın, firari olduğu dönemde, emniyet birimlerini telefon ile arayarak, polise ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edildi. Umut A'nın, 155 hattını da arayarak, "Beni alamazsınız" dediği belirtildi. Umut A.'nın, ikinci olayda öldürülen İsmail Altun ile birlikte suç örgütünün lideri olduğu ve ilk olayda Aykut Danacı'nın ölümüyle sonuçlanan saldırının emrini verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ankara'da 3 kişinin canını alan şüpheli şahıs tutuklandı
Ankara'da 3 kişinin canını alan şüpheli şahıs tutuklandı
Ankara'da 3 kişinin canını alan şüpheli şahıs tutuklandı

Otomobil, Kasım, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 kişinin canını alan şüpheli şahıs tutuklandı - Son Dakika


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