Son dakika gündem: Ankara'da gecekondu yangını - Son Dakika

Son dakika gündem: Ankara'da gecekondu yangını

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da, boş gecekonduda çıkan yangın endişe yarattı.

Son dakika gündem: Ankara'da gecekondu yangını, System.String[]

ANKARA'da, boş gecekonduda çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yamaç Sokak'taki bir gecekonduda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. Yükselen alevleri gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da içeride canlı olması ihtimaline karşı arama yaptı. Boş olduğu anlaşılan gecekondu, tamamen yanarken olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih ERDOĞAN/ANKARA,


Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 04:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara'da gecekondu yangını - Son Dakika


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