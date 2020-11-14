Son dakika gündem: Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı (3) - Son Dakika

Son dakika gündem: Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı (3)
14.11.2020 21:48
Son dakika haberi... BAKAN KOCA: MAHKEMEDE HESAP VERECEKLERSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde yaşanan saldırı girişimini kınadı.
BAKAN KOCA: MAHKEMEDE HESAP VERECEKLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde yaşanan saldırı girişimini kınadı. Bakan Koca açıklamasında, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak" ifadelerini kullandı.
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