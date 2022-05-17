Son dakika gündem: Ankara'da hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ankara'da hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor hakkında dava açıldı

17.05.2022 12:27
Son dakika gündem: Ankara'da hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor hakkında dava açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da bir hastanede muayene sırasında hastasına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen anestezi doktoru İsa Ö.K hakkında, 4,5 yıldan 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara'da bir hastanede muayene sırasında hastasına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen anestezi doktoru İsa Ö.K hakkında, 4,5 yıldan 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İsa Ö.K hakkında, "kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 4,5 yıldan 13,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye göre, G.K, 25 Mart'ta Ankara'da bir hastanede burun ameliyatı oldu.

G.K, ameliyatın ardından kendisini "Atakan" olarak tanıtan anestezi doktoru İsa Ö.K'nin ultrason çekilen alana gelip perdeleri kapatarak, özel bölgelerine dokunduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

İddianamede ifadesine yer verilen İsa Ö.K ise hastanın muayene yaparken bilincinin açık olduğunu ve kendisine bilgilendirme yaptığını öne sürdü.

İddiaları kabul etmeyen doktor İsa Ö.K, şu beyanda bulundu:

"Yaptığım işlemleri de adım adım anlattım. Muayeneyi yaptığım alanda perdenin dışında pek çok insan vardı. Ayrıca ben muayene yaparken de hastanın yakını olan sağlık çalışanı içeri girip çıktı. Hastanın ameliyatı sebebiyle bir komplikasyon gelişmeyecek olmasına rağmen önceki hastadaki bilgimi pekiştirmek için sadece cihaz ile sağ ve sol omuz bölgelerini kontrol ettim. Müşteki beni ismen tanır, kendinde telefon numaram vardır. Kimliğimi gizleme ihtimalim mevcut değildir. Ben kendimi kimseye 'Atakan' olarak tanıtmadım. Sadece yolda yürüyorken mesai arkadaşım olan Atakan'ın ismini söylemiş olabilirim"

İddianamede, İsa Ö.K.'nın, muayene bahanesiyle G.K'ye yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirmeye çalıştığı ancak müştekinin tepki vermesi üzerine eylemin teşebbüste kaldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

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