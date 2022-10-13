Son dakika haber | Ankara'da kanser hastası kadını dolandıran iki sahte polis Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ankara'da kanser hastası kadını dolandıran iki sahte polis Adana'da yakalandı

13.10.2022 10:02

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kanser hastası kadının 142 bin 500 dolarını aldıkları gerekçesiyle Adana'da gözaltına alınan 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

Ankara'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kanser hastası kadının 142 bin 500 dolarını aldıkları gerekçesiyle Adana'da gözaltına alınan 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde yalnız yaşayan kanser hastası S.İ. (68), telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp daha sonra evine gelen 2 kişi tarafından 142 bin 500 doları alınarak dolandırıldı.

S.İ, parasını verdiği kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.

Ekipler yaptıkları araştırmalar sonucu 2 şüphelinin bir otomobille Adana istikametine gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için yollarda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, plakasını belirledikleri aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurup zanlılar Serhat E. (19) ve İbrahim Halil A'yı (18) yakaladı.

Yapılan aramalarda kadına ait 142 bin 500 dolar aracın motor bölümüne gizlenmiş olarak bulundu. Ele geçirilen para daha sonra sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ankara'da kanser hastası kadını dolandıran iki sahte polis Adana'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ankara'da kanser hastası kadını dolandıran iki sahte polis Adana'da yakalandı - Son Dakika
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