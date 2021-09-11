Son dakika gündem: Ankara'da kardeşi ve yengesini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Altındağ ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Çağdaş Sokak'ta yaşayan Y.H, birlikte inşaat işi yaptığı ve alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi Y.H. ile o sırada yanında bulunan yengesi M.H'yi bacaklarından silahla yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.H'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ankara'da kardeşi ve yengesini silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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