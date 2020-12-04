Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı - Son Dakika

Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı

04.12.2020 22:47
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı, System.String[]

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saat kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saat kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kent genelinde oluşturulan noktalarda, sokaktaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle, 56 saatlik kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlama saatinden itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Kısıtlama saatinin gelmesinin ardından, Kızılay Meydanı'nda yalnızca polis ve belediye görevlileri kaldı.Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesecek.

Görüntü dökümü:

- Denetimler

- İzin belgesi kontrolleri

- Boş kalan meydan ve caddeler

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı
Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı

Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı - Son Dakika


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