Son dakika gündem: Ankara'da, kömür ocağında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika gündem: Ankara'da, kömür ocağında iş kazası: 1 ölü

20.12.2020 15:36
Son dakika gündem: Ankara'da, kömür ocağında iş kazası: 1 ölü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'nın Nallıhan ilçesindek, maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, Atila Değirmenci (38) hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesindek, maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, Atila Değirmenci (38) hayatını kaybetti. Değirmenci'nin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı öğrenildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi'ndeki maden şirketine ait kömür ocağında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Atila Değirmenci, madende geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Karabük nüfusuna kayıtlı Değirmenci'nin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı belirtildi. Maden ocağında incelemede bulunan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.


Son dakika gündem: Ankara'da, kömür ocağında iş kazası: 1 ölü

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara'da, kömür ocağında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika


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