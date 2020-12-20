Son dakika gündem: Ankara'da, kömür ocağında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kaza, saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi'ndeki maden şirketine ait kömür ocağında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Atila Değirmenci, madende geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Karabük nüfusuna kayıtlı Değirmenci'nin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı belirtildi. Maden ocağında incelemede bulunan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

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