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Son dakika gündem: Ankara'da kredi dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: Ankara'da kredi dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı

03.02.2022 15:39
Son dakika gündem: Ankara'da kredi dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da, 'kredi danışmanlığı' adı altında banka kredi notu düşük kişilere, üzerlerine paravan şirketler kurup, kredi notlarını yükselterek kredi sağlayan ve karşılığında komisyon alan çeteye yönelik operasyonda, aralarında 10 banka çalışanın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, 'kredi danışmanlığı' adı altında banka kredi notu düşük kişilere, üzerlerine paravan şirketler kurup, kredi notlarını yükselterek kredi sağlayan ve karşılığında komisyon alan çeteye yönelik operasyonda, aralarında 10 banka çalışanın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmasında, 'kredi danışmanlığı' adı altında banka kredi notu düşük kişilere kredi sağlayan çete tespit edildi. Arlarında banka çalışanlarının da olduğu çete üyesi 30 kişi takibe alındı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 10 banka çalışanının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, internet üzerinden 'kredi notu düşük olan kişilere kredi çıkarılır' şeklinde ilanlar verdikleri belirlendi. Bu ilanlar aracılığıyla şüphelilere başvuran yaklaşık 200 kişinin olduğu saptandı. Başvuran kişilerin, istedikleri kredi miktarından yüzde 20'sini çete üyelerine, yüzde 5'ini ise banka çalışanına verdikleri tespit edildi. Çete üyelerinin söz konusu kişiler adına paravan şirketler kurup, buna eş zamanlı olarak banka çalışanlarının mağdur kişilerin kredi notunu yükselttiği belirlendi. Böylece aslında kredi notu düşük olan kişilere kredi verdikleri saptandı. Bu yöntemle yaklaşık 200 kişiyi mağdur eden çetenin, yaklaşık 6 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.


Son dakika gündem: Ankara'da kredi dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı
Son dakika gündem: Ankara'da kredi dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Banka, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara'da kredi dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ankara'da kredi dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı - Son Dakika
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