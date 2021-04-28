Son dakika gündem: Ankara'da manevra yapan pikabın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre Kayabükü Mahallesi'nde tarım arazisinde R.E'nin kullandığı 34 ZA 7527 plakalı pikap, geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki M.E'ye çarptı.

Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı