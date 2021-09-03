Son dakika gündem: Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ekipler 277,5 gram kubar esrar, 108,6 gram metamfetamin, 8,5 gram bonzai, 12 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Altındağ , Kahramankazan ve Polatlı ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ankara 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

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