Son dakika gündem: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

10.10.2022 11:58
Son dakika gündem: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, 7 yıl önce Ankara Garı'na yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için Barış Anıtı'na karanfil bıraktı.

ADANA'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, 7 yıl önce Ankara Garı'na yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için Barış Anıtı'na karanfil bıraktı.

DİSK, KESK, TMMOB, Adana Barosu ve Adana Tabip Odası üyeleri, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ üyelerinin Ankara Garı'ndaki Barış Mitingi'ne yaptığı bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için Yaşar Kemal Kültür Merkezi önündeki Barış Anıtı'nda toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney, "2 canlı bomba tarafından gerçekleştirilen saldırıda 104 kişi hayatını kaybetti, 580 kişi yaralandı, 30 kişi de engelli kaldı. Bu alanda yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan on binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karanlık dönemde hepimize umut veren bu coşkulu birliktelik saat 10'u 4 geçe birbiri ardına patlayan 2 bomba ile kana bulandı.Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli emanet olan emek, barış, demokrasi mücadelesini de hep beraber, kol kola, omuz omuza büyütmeye kararlıyız. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak" dedi.

Sivil toplum kuruluşu üyeleri, açıklamanın ardından anıta çelenk bıraktı.


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Kaynak: DHA

Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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