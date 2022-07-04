Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, merkez, Kayaş ve Kurtuluş istasyonlarından da bölgeye takviye olarak tankerler sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Siteler'de parke imalathanesinde yangın (3) - Son Dakika

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