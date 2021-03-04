Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Albay Şentürk Aydınyer'in Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 11 askerden Kurmay Albay Aydınyer'in şahadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililerce şehidin Çankaya ilçesindeki baba evinde aileye bildirildi.

Şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldığı görüldü.

Şehit Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in, 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.