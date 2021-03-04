Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Albay Şentürk Aydınyer'in Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Albay Şentürk Aydınyer'in Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı

05.03.2021 02:06

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 11 askerden Kurmay Albay Aydınyer'in şahadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililerce şehidin Çankaya ilçesindeki baba evinde aileye bildirildi.

Şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldığı görüldü.

Şehit Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in, 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Beypazarı'nda şehitlikte bayram programı düzenlendi Beypazarı'nda şehitlikte bayram programı düzenlendi AK Parti Ankara İl Başkanlığınca şehit aileleri için iftar programı düzenlendi AK Parti Ankara İl Başkanlığınca şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

Ankara, Tatvan, Albay, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Albay Şentürk Aydınyer'in Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
00:21 McDonald's, ABD'de robotlarla hizmet veren restoran açtı
23:55 Parti binalarına yönelik bir saldırı daha! AK Parti seçim bürosunun önünde silah sesleri
23:21 Taraftar kahrolacak! Galatasaray'ın yıldızından kötü haber
23:11 Saldırı girişimlerinin ardından Kılıçdaroğlu ocak ayındaki konuşmasını paylaştı: Seçim dönemi provokasyonlar bekliyorum
23:07 Aksaray'da dedesinin otomobilini izinsiz alan küçük çocuk, arkadaşlarıyla birlikte kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı
22:53 Yarısı Bizden kampanyasına katılmak isteyen vatandaşa büyük kolaylık: 0,79 faizle kredi verilecek
22:52 Vatandaş nasıl başvuracak, süreç nasıl işleyecek? İşte 5 adımda Yarısı Bizden kampanyası
22:50 Samsun'da silahını temizlemek isteyen adam yanlışlıkla annesini vurdu
22:33 İnce ve Oğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerine sessiz kalamadı
22:20 Anlaşma sağlandı! Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerini tanıdık bir isimle dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2023 01:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Albay Şentürk Aydınyer'in Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement